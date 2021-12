VLAHOVIC, Inarrestabile: si allena anche a Natale

Dusan Vlahovic è inarrestabile. Non solo in campo, dove il bomber della Fiorentina sta trascinando la squadra viola coi suoi 16 gol nelle prime 19 di campionato. È l’attuale capocannoniere della Serie A e il 2021 che tra pochi giorni andrà in archivio, ha rappresentato per lui anche l’anno dei record: in maglia viola, come giocatore più prolifico di sempre in un anno solare (superato il mito Kurt Hamrin) e a livello nazionale come l’attaccante che sempre in anno solare ha messo a segno più reti in Serie A. Esattamente 33, eguagliando il record di Cristiano Ronaldo di un anno fa. E in Europa? Vlahovic nel 2021 è secondo soltanto a un bomber mostruoso come Lewandowski e davanti a un altro classe 2000 da sogno, ovvero Haaland. Vlahovic è inarrestabile e lo dimostra anche la sua testa.