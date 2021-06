VLAHOVIC, Il piano Juve per abbassare il suo costo

Il fatto che Dusan Vlahovic sia un obiettivo della Juventus, come del Milan, del Borussia Dortmund, del Liverpool e del Manchester United, non deve stupire. I rapporti tra due società rivali come Juventus e Fiorentina non sono azzerati e qualche mese fa gli emissari del caso avevano cercato di imbastire uno scambio tra Castrovilli e uno juventino con i viola che gradivano McKennie. Per il serbo il discorso è ovviamente diverso e, senza la cessione di CR7, bisognerà convincere Commisso attraverso delle contropartite. Il prezzo del cartellino è di 60 milioni di euro, forse ne basterebbero 55, ma la vicenda non cambia e la Juventus sta studiando due strade alternative: un acquisto in stile Chiesa o l'inserimento di un calciatore nell'affare che potrebbe essere Perin, se partisse Dragowski, oppure Rugani.