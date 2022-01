VLAHOVIC, Il muro e il grido di Italiano: può restare

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino quest'oggi si analizza la situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic ripartendo da quella che è stata la frase pronunciata ieri in conferenza stampa da Italiano: «La verità è che tutti gli allenatori che hanno dei goleador come Vlahovic sperano di averli sempre a disposizione». Come spiega il quotidiano, il pensiero può parere persino elementare, ma è inevitabilmente legato all’incertezza che vive la società, sì determinata a prendere in considerazione offerte da 70 milioni anche in questo mercato invernale, ma ignara dei reali programmi di Vlahovic e del suo entourage. Se la Fiorentina ha chiarito al calciatore l’intenzione di cederlo a fronte del mancato rinnovo, dall’altra parte non è arrivata nessuna risposta. Un silenzio che il procuratore Ristic porta avanti anche con altri club, come sanno i dirigenti dell’Arsenal, che dopo un accordo di massima con la Fiorentina si sono trovati di fronte identica cortina di fumo. Per il mister intanto Dusan è e resta un punto fermo. Pur non entrando mai in argomento rinnovo o eventuale addio, Vlahovic dal canto suo non ha mai nascosto la voglia di portare la squadra in Europa, rimandando all’estate le decisioni.