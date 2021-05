VLAHOVIC, Gioca e soffre per il gruppo. Il futuro...

La Nazione, in edicola stamani, rimarca quanto Dusan Vlahovic stia diventando sempre più insostituibile per la Fiorentina. Nella struttura viola, la sua presenza è anche garanzia di spettacolo e di emozioni forti. Il serbo gioca per il gruppo, soffre per la Fiorentina ma guarda anche con attenzione a quello che potrà essere il suo futuro. E’ il pezzo pregiato della squadra che Commisso vuole e ha intenzione di restaurare e rilanciare dopo due annate troppo difficili. Per farlo, i due si dovranno mettere il prima possibile al tavolino e discutere del rinnovo. La permanenza o l'addio del serbo, saranno determinanti pe il futuro della Fiorentina che verrà.