VLAHOVIC, Da solo ha segnato più della Salernitana

Il Corriere dello Sport sottolinea un dato interessante in vista della gara di oggi tra Fiorentina e Salernitana. Dusan Vlahovic, da solo, ha segnato più di tutta la squadra campana messa insieme in questa stagione in A: 13 gol il serbo, 11 i campani. Questo non vuol dire che sarà possibile abbassare la guardia e come dice il tecnico Vincenzo Italiano "Vlahovic deve continuare a lavorare in entrambe le fasi come sta facendo. Quando gioca, sa come fare e tutta la squadra ne trae giovamento. Rispetto all’inizio della stagione, ha più assistenza da parte dei compagni: non è un caso che sia il capocannoniere della Serie A. Deve proseguire così”.