VLAHOVIC, Come Rossi nel 2013/2014? Non proprio...

Il Corriere Fiorentino, stamani, propone un confronto tra Dusan Vlahovic e Pepito Rossi. Il serbo ha raggiunto ieri i 16 gol in campionato. Era dal 2013-14 che un giocatore della Fiorentina non segnava così tanto in una singola stagione. L’ultimo a riuscirci era stato, appunto, Rossi. In panchina c’era Vincenzo Montella. Ma i gol hanno un peso specifico diverso. Sì, perché quella squadra chiuse al quarto posto e si qualificò per l’Europa League. Non solo, poteva contare su campioni come Cuadrado e Mario Gomez. Questo gruppo, invece, lotta ancora per non retrocedere dalla prima giornata. Inoltre il centravanti viola non aveva l’esperienza di Pepito, fuoriclasse mancino proprio come lui.