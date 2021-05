VLAHOVIC, Che show: si è allenato anche di notte

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla di Dusan Vlahovic e della sua incredibile dedizione alla causa viola, visto che il centravanti dopo essere tornato da Cagliari si è allenato in palestra a notte fonda pur di recuperare: il serbo ha varcato il cancello del centro sportivo, si è rimesso i pantaloni viola ed è salito sulla cyclette. Ha anticipato di qualche ora la seduta defaticante. L’immagine, pubblicata in una storia Instagram, in un attimo ha fatto il giro del web, insieme all’emoticon del “diamante” diventato il suo marchio di fabbrica e a quello del braccio di ferro, perché la sfida al campionato il serbo non l’ha affatto archiviata. Anche se la salvezza è già stata sancita. In Sardegna, è stato costretto a mettere in stand by il gol numero 22 della stagione, dopo aver segnato per quattro turni consecutivi, ma la sua testa è già proiettata verso il Napoli. Vuole vendicare l’onta subìta al Maradona (Fiorentina sconfitta per 6-0), dove per altro un anno fa, prima che la pandemia ridisegnasse il mondo, subentrando, era riuscito a strappare applausi dagli avversari. Ma soprattutto punta a regalare una nuova emozione ai suoi tifosi in quella che sarà l’ultima stagionale al Franchi.