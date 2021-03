VIOLAZZURRI, Castro e Biraghi al CS da giovedì

La Nazione, stamani, sottolinea come, in vista della gara di sabato contro il Genoa, l'undici viola dopo il secondo esordio di Iachini sulla panchina della Fiorentina potrebbe vedere scendere in campo quei giocatori che nei giorni scorsi sono rimasti a Firenze. Anche perché, soprattutto nel caso di Castrovilli e Biraghi, il rientro in città coinciderà di fatto con l’antivigilia della sfida con il Grifone e solo la rifinitura di venerdì sarà il primo vero giorno di lavoro in gruppo dei violazzurri. I due, infatti, saranno al centro sportivo giovedì e potrebbero limitarsi ad una seduta differenziata.