VIOLA, Torna d'attualità Sensi. Piace Junior Firpo

Dopo il divorzio da Gennaro Gattuso, torna d'attualità per la Fiorentina la pista che porta a Stefano Sensi. La società viola, che ha bloccato la cessione di Erick Pulgar, spera di trovare un punto di incontro con l'Inter, ma non sarà facile. Altre uscite sono in programma con Lirola che vuole andare via e Milenkovic che resta un punto interrogativo. Se deciderà di non rinnovare finirà sul mercato, mentre in entrata piace Junior Firpo del Barcellona. Capitolo rinnovi: prima del ritiro a Moena dovrebbe arrivare anche l'atteso allungamento di contratto per Dragowski. Infine, c'è la questione Antognoni con i tifosi della Fiorentina che si aspettano un ripensamento da parte del club e un intervento di Commisso potrebbe essere decisivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.