VIOLA, Squadra con meno conclusioni del nono turno

Il Corriere dello Sport mette in luce un dato a dir poco sconfortante per quel che riguarda in particolare l'attacco della Fiorentina. La squadra di Prandelli è, infatti, quella che ha calciato meno verso la porta avversaria durante l'ultima giornata di campionato: solo 5 le conclusioni nello specchio del Milan. La prossima rivale viola, il Genoa, conta 12 tiri col Pama, nonostante la sconfitta finale. Il club toscano inoltre figura quartultimo in Serie A per chilometri percorsi.