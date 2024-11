VIOLA, Sempre più azzurra. Sei italiani tra i titolari

FirenzeViola.it

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, tingere sempre più di azzurro la Fiorentina è stato fin da subito un obiettivo del presidente Commisso. Oggi il patron viola ci è, quantomeno parzialmente, riuscito con sei italiani nell'undici titolare di Raffaele Palladino. Si tratta di Comuzzo, Ranieri, Cataldi, Bove, Colpani e Kean. La stagione scorsa era diverso, con Italiano la Fiorentina non aveva una cerchia di titolari così ristretta e, soprattutto, erano meno i calciatori italiani in rosa. Questi erano i giocatori azzurri che spesso iniziavano le gare dal primo minuto: Terracciano, Ranieri (spesso riserva di Martinez Quarta), Biraghi, Mandragora e Bonaventura.

Svolta italiana della Fiorentina che può portare anche tanti calciatori viola a vestire la maglia della Nazionale al mondiale del 2026. Il mondiale americano, la rassegna si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico, può rappresentare un obiettivo per tanti giocatori gigliati che stanno militando o che hanno militato in passato nelle nazionali giovanili. Tranne Cataldi che è un classe 2004, tutti gli altri titolari italiani della Fiorentina sono giovani. Da Kean che, già in pianta stabile in Nazionale, ha 24 anni, ai classe 1999 Ranieri e Colpani, passando per il 22enne Bove. Oltre ovviamente al giovane classe 2005, convocato per la prima volta in azzurro da Spalletti, Pietro Comuzzo.