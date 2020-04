VIOLA, Sedute a casa: il lavoro ora si fa più intenso

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si fa il punto questa mattina sul lavoro della Fiorentina a casa, a un mese esatto dall’interruzione degli allenamenti presso il centro sportivo: era infatti l’11 marzo quando la Fiorentina decise prontamente di interrompere le sedute di lavoro al centro sportivo di Campo di Marte, una delle prima società in assoluto ad aver messo in atto questa misura primaria di tutela. Da quel momento per i giocatori è iniziato a casa un programma di lavoro specifico. Nell’ultima settimana le indicazioni che sono state date dai preparatori ai calciatori portano a dare un maggiore spazio alle attività legate al movimento, in particolare da svolgere con cyclette e tapis-roulant. Ci sono però anche da seguire esercizi e allenamenti individuali studiati soprattutto in base agli spazi: chi ha un giardino fa attività di coesa e navette, con scatti e cambi di direzione.