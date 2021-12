VIOLA, Secondi nel rapporto tiri e tiri nello specchio

L’edizione odierna de Il Messaggero sottolinea un dato interessante che riguarda anche la Fiorentina. La Roma di Mourinho non sta entusiasmando e ha accumulato un importante gap con le prime in classifica, così come nella graduatoria relativa al rapporto tra tiri e tiri nello specchio: solo il 30,9% delle conclusioni è terminato in porta, peggio ha fatto solamente il Torino con il 30,6%, mentre i primi due posti sono occupati da Lazio (45%) e Fiorentina (40.4%).