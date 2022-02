VIOLA, Rosa al completo in vista della Lazio. O quasi

La Nazione si concentra quest'oggi sui recuperi in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano finalmente potrà avere a disposizione tutta la rosa che finora, o per mali di stagione mai confermati per questioni di privacy dai viola o per acciacchi fisici, non aveva potuto essere al completo. Biraghi, costretto a lasciare Coverciano dopo poche ore a causa di un virus intestinale che gli aveva provocato una forte febbre, è recuperato dopo qualche giorno di riposo a casa, così come Piatek, sul quale però non sono mai state date indicazioni precise, anche se ormai non si vedeva al centro sportivo da una settimana. Contro la Lazio ci saranno veramente tutti, o quasi: Pulgar deve fare infatti i conti con una situazione incerta, mentre sono da verificare le condizioni di Torreira, Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Presto rientrerà anche Amrabat, reduce da 5 gare in 3 settimane.