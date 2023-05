VIOLA, Roma e Sassuolo: volatina per l’ottavo posto

FirenzeViola.it

Come scritto da La Nazione ancora non è tempo di rifiatare per la Fiorentina, che poi riscoprirà con piacere una settimana ‘tipo’, ovvero senza terzo impegno in sette giorni. Dai giallorossi si passerà al Sassuolo. Poi testa alla finale di Praga del 7 giugno contro il West Ham. Adesso la Roma, con Mourinho che domani arriverà al Franchi a soli tre giorni dalla finale di Europa League in programma a Budapest contro il Siviglia. Facile intuire un largo turnover, con tutti i big tenuti a riposo. Il tecnico della Roma ruota spesso i suoi giocatori, proprio come lo stesso Italiano, che al ‘Franchi’ presenterà una squadra con diversi volti nuovi rispetto alla finale di Coppa Italia. Roma lontana 4 punti dalla zona Champions, difficili da recuperare in due partite. Fiorentina che insegue il Monza in ottica ottavo posto, che al di là delle coppe la società ha indicato come obiettivo minimo in campionato.Poi, dicevamo, il Sassuolo. La gara con gli emiliani sarà anticipata, su richiesta della Fiorentina, a venerdì 2 giugno (ancora da definire l’orario). La squadra di Dionisi (al pari dell’Udinese), dopo la sconfitta col Monza è tagliata fuori dal mini campionato che si giocheranno in 180’ Monza, Fiorentina, Torino e Bologna. La penalizzazione della Juve e una probabile nuova sanzione Uefa, rendono l’ottava casella appetitosa. Fiorentina che se vorrà tagliare il traguardo non potrà però contare sugli scontri diretti, che vedono i viola in svantaggio con Monza, Toro e Bologna. Un ultimo doppio sforzo in attesa di Praga. Quella sì chiuderà una stagione record con 60 partite disputate.