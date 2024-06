VIOLA, Rinnovi Jack e Castro situazioni complicate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio sulle sue colonne odierne si concentra sulla situazione legata ai rinnovi di Castrovilli e di Bonaventura. Fra dieci giorni, il 30 giugno, i contratti in scadenza nel 2024, come quelli dei due centrocampisti viola, perderanno di valore. Già nella conferenza stampa del 4 giugno Pradè aveva parlato dei contratti di Castro e Jack, sottolineando come ci sarebbero stati dei contatti per cercare di trovare una soluzione. Adesso, a dieci giorni dalla data di scadenza, il rischio che entrambe le trattative possano saltare è presente.

Se per il trequartista pugliese l'ottimismo iniziale era già svanito da tempo, adesso pure la situazione legata al rinnovo di Bonaventura si sta inceppando. Se l'agente del marchigiano, Enzo Raiola, sottolinea come la volontà sia quella di continuare insieme, dalla Fiorentina giungono frenate. Le parti sono distanti e il tempo per chiudere il rinnovo, che i gigliati vorrebbero fosse solo di un anno, è sempre meno. Così sia Bonaventura che Castrovilli, che ancora non hanno ricevuto vere e proprie offerte, potrebbero iniziare a considerare la soluzione trasferimento.