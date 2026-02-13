Fagioli il riferimento viola, CorSport: "Di una precisione rara"

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Primo Piano
Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio propone un focus su Nicolò Fagioli, diventato secondo il quotidiano il riferimento del centrocampo viola. Tanto che - si legge - può essere considerato incolpevole della posizione in classifica, almeno da dicembre in poi. Sì perché se c’è un giocatore le cui prestazioni sono migliorate costantemente nel 2026, quello è proprio Fagioli. Basta vedere i dati: 21 partite, di cui 18 da titolare, 3 assist, 43 passaggi chiave, 90% di precisione dei passaggi, 106 palle recuperate, 55% di duelli vinti. Numeri incoraggianti che certificano la sua crescita. 