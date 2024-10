VIOLA, Quarta, Biraghi e Ikonè aspettano la chance

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione, nelle sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina, si concentra sulle figure di alcuni calciatori che nell'ultimo periodo stanno avendo meno spazio. Contro il San Gallo, domani in Conference League, potrebbe essere la loro occasione per dimostrare quanto valgono. Palladino, nonostante sia al primo anno di un calendario così fitto con l'impegno europeo insieme a quello nazionale, sa che tutti gli effettivi della rosa sono importanti. Nell'ultima gara di Serie A questo concetto è stato perfettamente spiegato da Lucas Beltran.

Il Vikingo, fino alla trasferta di Lecce oggetto misterioso di questo avvio di stagione, in Salento si è riscoperto riserva di lusso di Albert Gudmundsson e, proprio a causa del problema fisico riscontrato dall'islandese, potrebbe riposare in coppa per essere pronto in campionato contro la Roma. Se l'ex River è riuscito ad uscire dal gruppo di quelli che aspettano la propria occasione, ne sono rimasti all'interno, per motivi diversi, tre giocatori come Biraghi, Quarta e Ikonè. Il capitano, dopo aver iniziato la stagione da titolare, è diventato il vice Gosens a sinistra, Quarta ha sofferto l'esplosione di Comuzzo, mentre Ikonè continua nei suoi alti e bassi tipici della sua esperienza fiorentina.