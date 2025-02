Viola pronti per il nuovo faccia a faccia, Repubblica Firenze scrive: "Non ci si basi sul 3-0"

La Repubblica (ediz. Firenze) si concentra sul nuovo faccia a faccia di stasera tra Inter e Fiorentina.

Sono passati appena quattro giorni - si legge - dalla notte da sogno che ha vissuto la squadra viola in un Franchi in festa: un sonoro 3-0 ai campioni d’Italia in carica, un passivo che i nerazzurri non subivano da sei anni e un colpo reso ancora più meraviglioso dal fatto che la compagine di Palladino non potesse contare sui nuovi acquisti di gennaio e soltanto su pochissimi in panchina. Oggi, a partire dalle ore 20:45, la Fiorentina non potrà basarsi su quanto accaduto giovedì sera: quella vittoria, per quanto straordinaria e unica, appartiene già al passato e non dovrà influenzare approccio e giudizio di quanto andrà in scena stasera.