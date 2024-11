VIOLA, Per la 7° vittoria di fila. Palladino si affida a Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina arriva alla trasferta di Torino di oggi pomeriggio forte di una posizione di classifica invidiabile e di sei vittorie consecutive alle spalle. Come riportato da La Nazione, al centro dell'attacco rientrerà Moise Kean, in difesa ci sarà il ritorno di Comuzzo, mentre è rimasto ancora ai box Danilo Cataldi. L'ex Lazio non ha superato i problemi al polpaccio e non sarà della partita. Al suo posto Palladino potrebbe decidere di schierare dal primo minuto Mandragora dopo lo spezzone di gara contro il Genoa. Al di là delle scelte di formazione, che comunque dovrebbero portare a scendere in campo la migliore Fiorentina possibile, contro i granata Palladino vuole vedere lo stesso atteggiamento mostrato dai suoi nelle ultime uscite.

Giocare contro squadre in difficoltà, per di più in un ambiente carico di tensione per le proteste nei confronti della presidenza Cairo, non è mai facile e sarà fondamentale l'approccio iniziale. In una gara in cui il Torino, come fatto dal Genoa, potrebbe aspettare i viola costringendoli a manovrare più in orizzontale, Kean e compagni dovranno essere bravi a saper attendere l'occasione giusta per fare male. Una Fiorentina cinica e sporca come quella di Marassi sa essere letale al apri della versione scintillante vista contro la Roma.