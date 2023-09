VIOLA, Per il Genk previsti cambi in porta e in attacco

FirenzeViola.it

Punto sulla formazione viola, sulle pagine de La Nazione, in vista della trasferta di Conference League contro il Genk: come spiega il quotidiano, sarà assente Mina, che dovrà saltare molte partite per l’infortunio muscolare rimediato in nazionale, mentre restano da valutare le condizioni di Ikoné e Pierozzi. Il tecnico viola potrà finalmente contare su Maxime Lopez. Di certo la formazione che scenderà in campo a Genk sarà diversa da quella che domenica ha vinto 3-2 contro l’Atalanta. Ranieri, Biraghi e Arthur probabilmente si riprenderanno una maglia da titolare dopo che contro i bergamaschi sono andati in panchina.

In porta Christensen è favorito su Terracciano mentre per il ruolo di centravanti Beltran è in vantaggio su Nzola.