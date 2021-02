VIOLA PARK, A breve gli ultimi permessi necessari

Dopo la stipula della convenzione urbanistica tra ACF Fiorentina e Comune di Bagno a Ripoli, domani si terrà la cerimonia dell'inizio dei lavori per il nuovo Viola Park, con la posa della prima pietra. Stando a quanto riporta La Nazione, mancherebbe ancora il rilascio ufficiale dei permessi a costruire: c’è solo una Scia per la cantierizzazione e per avviare i primi interventi di progetto, ma progressivamente a partire dai prossimi giorni arriveranno tutti i permessi necessari.