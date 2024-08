VIOLA, Palladino loda Kean. 11 come lui contro il Venezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle dichiarazioni pregara rilasciate ai canali ufficiali del club Raffaele Palladino ha lodato Moise Kean per l'atteggiamento messo in partita e negli allenamenti durante questi suoi primi mesi in viola. Il tecnico campano ha preso ad esempio l'ex Juventus dicendo che vorrebbe sempre in campo 11 calciatori con il suo spirito. Spirito che sarà fondamentale questa sera al Franchi contro il Venezia quando la Fiorentina scenderà sul terreno di gioco dell'impianto di Campo di Marte per la prima volta in questo campionato. Contro i lagunari dal primo minuto potrebbe tornare Terracciano, che verosimilmente lascerà di nuovo la difesa della porta a De Gea giovedì in Ungheria.

Davanti a lui tornerà Comuzzo, che prenderà il posto dello squalificato Pongracic, nel terzetto difensivo insieme a Quarta e Ranieri. Di nuovo insieme Amrabat e Mandragora dal primo minuto in mediana, mentre in attacco dietro a Kean potrebbe trovare di nuovo spazio la coppia Colpani-Kouame come a Parma. Sulle corsie riprenderanno il loro posto Biraghi e Dodo. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.