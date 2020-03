VIOLA, Occhio al giallo: 5 rischiano Lazio o Brescia

Come spiega questa mattina La Nazione, alla ripresa del campionato l'attenzione in casa viola dovrà essere doppia per il pericolo "giallo" che resta imminente: Pezzella, Lirola, Duncan, Vlahovic e Chiesa non potranno sbagliare niente. Non è la prima volta che un viola si trova a giocare con la “spada di Damocle” della diffida in testa, ma non si potrà sbagliare nulla, anche perché la gara contro la Lazio (o quella col Brescia se davvero il calendario slitterà di un turno) è alle porte. Pezzella e Duncan, i due anagraficamente più «esperti» dovranno essere i condottieri chiamati a trascinarsi dietro i più giovani, limando al massimo gli errori. Chiesa e Vlahovic, aspettando che Cutrone trovi il primo gol in Serie A, sono invece i due capocannonieri della squadra con sei reti a testa: c’è da evitare al massimo il rischio di perderli in contemporanea per uno stesso match, a prescindere dall’avversario.