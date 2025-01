VIOLA, Obiettivo ritrovare identità e leggerezza

FirenzeViola.it

"Una metamorfosi inspiegabile quella della Fiorentina", scrive questa mattina il quotidiano La Nazione. La squadra di Palladino si è bloccata a livello mentale e anche uno dei suoi protagonisti più esperti, Robin Gosens, non riesce a capire il motivo. Ranieri e compagni sembrano insicuri, pesanti a livello di testa.

L'obiettivo deve essere quello di ritrovare identità e compattezza di squadra e per farlo serve riacquistare leggerezza. Quella leggerezza che la Fiorentina aveva nel periodo magico delle otto vittorie consecutive e che ora ha perso completamente. Gosens dopo il Torino ha parlato di pensieri negativi e di fragilità mentale. I viola contro i granata sono apparsi incapaci di reagire agli errori e alle situazioni della partita, adesso c'è bisogno di una svolta e questa non può che arrivare dall'allenatore. Toccherà a Palladino capire i perché e trovare una soluzione al momento no, ridando leggerezza e identità ai suoi giocatori.