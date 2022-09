VIOLA, Obiettivo primo posto per evitare gli spareggi

Il Corriere Fiorentino, tornando anche sulle parole di ieri di Vincenzo Italiano, dà una lettura di quella che sarà la Conference League per i viola. L'ostacolo numero uno sarà l’ignoto, dato che la Fiorentina affronterà squadre di cui non sa molto, come appunto il Riga. Proprio per questo è fondamentale affidarsi alla propria identità, con un approccio aggressivo. La Fiorentina stasera è chiamata a vincere, anche e soprattutto per non mettere in discussione il primo posto del girone, obiettivo essenziale per accedere direttamente agli ottavi di finale, evitando così gli spareggi contro una delle “retrocesse” dall’Europa League.