VIOLA-NAPOLI, Folorunsho e Spinazzola in viola: asse vivo

© foto di Federico De Luca 2024

Anche il Corriere dello Sport-Stadio piomba sulla questione Folorunsho-Fiorentina e afferma che la trattativa sta procedendo a vele spiegate. Viola e Napoli hanno intavolato un'operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro. I dirigenti stanno lavorando per definire le cifre, con gli azzurri che potrebbero abbassare la richiesta iniziale di 10-12 milioni: servirà un po' di pazienza, ma i discorsi sono più che avviati e il calciatore non vede l'ora di trasferirsi in Toscana con l'obiettivo di giocare con maggiore continuità.

Parallelamente, Fiorentina e Napoli stanno dialogando sul trasferimento di Biraghi in azzurro e l'arrivo di Spinazzola a Firenze. L'ostacolo riguardava più che altro la volontà di Spinazzola, non entusiasta all'idea di fare il 'panchinaro' anche in maglia viola. Il difensore, in cerca di spazio, si sta convincendo di potersi giocare le proprie carte al cospetto di Palladino, quindi i club stanno lavorando con la prospettiva di trovare le condizioni giuste per sbloccare l'operazione. Che non è escluso siano diverse da quelle ipotizzate inizialmente. La formula preferita da Spinazzola era e resta quella della cessione a titolo definitivo, ma il Napoli starebbe meditando di percorrere un'altra strada: si tratta dello scambio di prestiti fino a giugno. Da segnalare che anche Biraghi ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026, perché durante la scorsa stagione è scattata l'opzione che innescava il rinnovo automatico.