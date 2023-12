VIOLA, Mandragora ok per la Salernitana. Dubbio Jack

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per Vincenzo Italiano alla ripresa degli allenamenti. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che nella sue edizione odierna fa il punto sui due affaticati che hanno saltato la gara di giovedì sera in Conference League: Bonaventura e Mandragora. I due hanno fatto passi in aventi nella seduta di allenamento di ieri al Viola Park e potrebbero essere convocati per il match di domani pomeriggio contro la Salernitana. Addirittura Mandragora, avendo smaltito l'influenza che lo aveva colpito, potrebbe anche partire titolare.

Rimane qualche dubbio in più invece per Bonaventura, per il quale sarà decisiva l'allenamento di rifinitura odierno. Il sovraccarico all'adduttore accusato dopo la sfida con il Milan sembra superato ma sarà valutato oggi.