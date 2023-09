VIOLA, Mancato salto di qualità e lezione non imparata

FirenzeViola.it

La Fiorentina non è ancora pronta al salto di qualità. Vincendo partite come quella di ieri, le permetterebbe di stare lassù, accanto alle grandi. E invece, scrive il Corriere Fiorentino, i viola, a Frosinone son (ri)caduti in quei vecchi vizi che troppo spesso le hanno tarpato le ali. Una squadra a due facce, alle prese con una trasformazione non ancora completa.

A volte bellissima ma sprecona, a volte, come ad Udine, più brutta ma spietata. Un ibrido, per intendersi, tra quello che è stata e quello che ancora non è: una squadra da altissima classifica. Se tieni in vita avversari apparentemente inermi, quel rischio che arrivi il pareggio c’è. Una lezione che la Fiorentina, nonostante le infinite ripetizioni, non ha ancora imparato.