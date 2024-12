VIOLA, Le alternative a Bove. Ora Sottil poi Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport concentra la sua attenzione sui cambiamenti tattici che la Fiorentina dovrà adoperare per sopperire all'assenza di Edoardo Bove. Il numero 4 gigliato è un calciatore, per la sua duttilità e capacità di svolgere più ruoli all'interno della stessa partita, difficilmente sostituibile ma la Fiorentina in rosa ha giocatori in crescita o di rientro da infortuni che potrebbero tornare utili. Essendo stato impiegato prevalentemente come esterno d’attacco a sinistra, la soluzione più naturale per sostituire Bove sarebbe quella di schierare Riccardo Sottil. Quella è la sua posizione e nelle ultime uscite ha dimostrato di essere in grande crescita. Il figlio d'arte ha giocato, segnando anche una rete, contro l'Empoli e molto probabilmente sarà titolare anche contro il Cagliari domenica al Franchi.

Altre due soluzioni portano i nomi di Albert Gudmundsson e Lucas Beltran. Il primo è rientrato dopo l’infortunio e l’argentino sta vivendo il miglior periodo da quando è in arrivato in maglia viola. L'islandese contro l'Empoli è tornato in campo oltre un mese dopo l'infortunio al bicipite femorale accusato nella trasferta di Lecce. Sulla trequarti può giocare sia al centro che partendo da sinistra. Beltran invece, proprio da quando l'ex Genoa si è infortunato, sta vivendo un ottimo periodo di forma. In Coppa Italia hanno fatto staffetta ma Palladino sta studiando un modo, magari variando sistema di gioco, per farli giocare insieme alle spalle di Kean. Una soluzione potrebbe essere quella di spostare un trequartista nel ruolo di mezzala. A centrocampo, oltre ad Adli, Cataldi e Mandragora, la Fiorentina ha recuperato Richardson, in crescita contro l'Empoli, e Palladino sta provando spesso Martinez Quarta. In futuro sulla linea di centrocampo potrebbe agire anche Colpani.