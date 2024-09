VIOLA, La stagione riparte il 15 settembre contro l'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al termine della sosta legata alle Nazionali, la Fiorentina riprenderà il proprio cammino ed entrerà in una fase importante e delicata della propria stagione.

Come riporta La Nazione, si parte domenica 15 settembre alle ore 15 i viola sfideranno l'Atalanta a Bergamo. Poi al Franchi arrivano la Lazio di Baroni e il derby toscano con l'Empoli al Castellani. Quest'anno, a differenza di Champions ed Europa League, la Conference inizia il 3 ottobre con la Fiorentina che ospiterà in casa i gallesi del New Saints. Infine, ritornerà il campionato con la sfida al Franchi contro il Milan il 6 ottobre alle 20:45.