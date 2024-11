VIOLA, In campo Kayode e Biraghi. Sorpresa Rubino?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per quanto riguarda l'undici che Raffaele Palladino potrebbe scegliere questa sera per affrontare i ciprioti dell'Apoel Nicosia, secondo La Nazione, l'unico dubbio è legato alla posizione di trequartista. Senza Gudmundsson infortunato, il tecnico campano ha dovuto far svolgere gli straordinari a Beltran che, negli ultimi quattro incontri, ha giocato tre volte da titolare e 82 minuti a Lecce. Difficile anche l'impiego di Bove in quella posizione viste le cinque gare dal primo minuto consecutive disputate dall'ex Roma, e allora occhio alla sorpresa Tommaso Rubino. Il classe 2006 piace a Palladino e, dopo l'esordio in campionato contro il Genoa, oggi potrebbe avere un'occasione da titolare.

Accanto a lui, alle spalle di Kouame, ci saranno Ikonè a destra e uno tra Sottil e Parisi a sinistra. Per il resto tra i pali ci sarà Terracciano con, davanti a lui, la coppia argentina Quarta Moreno in difesa. Corsie esterne affidate a Kayode e Biraghi, mentre in mediana spazio a Adli e Mandragora.