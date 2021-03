VIOLA, Il piano per evitare la fuga dei gioielli: ora...

All'interno dell'approfondimento dedicato ai "gioielli in fuga" da casa Fiorentina (con Federico Chiesa come ultimo, eclatante esempio), l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino sottolinea come il nodo adesso non stia tanto nel mordersi le mani per quello che è stato, ma cercare di evitare che si ripeta. E ogni riferimento a Milenkovic (che ha già deciso di andarsene), Vlahovic e Castrovilli non è puramente casuale. Per il bomber serbo, per esempio, è in corso una (difficilissima) trattativa per il rinnovo del contratto, e su di lui si sono già fiondati club come Roma e Borussia Dortmund. Squadre ricche ma che, soprattutto, offrono ambizioni e palcoscenici europei. Perché non è soltanto una questione di soldi. Conta soprattutto il percorso che si offre. E una Fiorentina perennemente in lotta per non retrocedere certo non può sperare di trattenere i suoi gioielli o, comunque, di sostituirli con giocatori di pari valore. Va creato il villaggio per poi, al centro, metterci il Chiesa di turno. Quando ne nascerà un altro.