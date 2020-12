VIOLA, Ieri tampone per tutti. Oggi in campo

Fatti i tamponi, ieri in tarda serata, come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), la Fiorentina torna in campo oggi alle 11, dopo i risultati dei test anti-covid. Prandelli è già concentrato sul prossimo impegno, domenica al Franchi col Bologna, ore 15. La zona calda della classifica è distante quattro lunghezze: c’è da tentare lo strappo, anche per non vanificare il successo di Torino contro la Juventus. A riportarlo è La Nazione.