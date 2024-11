VIOLA, I motivi dietro alla scelta dell'allenamento di ieri

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria con il Torino, ieri la squadra di Palladino è tornata subito al lavoro al Viola Park per preparare al meglio l'impegno europeo in Cipro contro l'Apoel Nicosia. É stato quindi un allenamento di scarico per coloro che hanno giocato in campionato e più intensivo per chi invece farà parte della gara giovedì.

Come però riporta La Nazione, l'allenamento di ieri viene dalla volontà dei giocatori e non dall'allenatore che aveva optato per un giorno di riposo. Stefano Tavoletti, mental coach per squadre professioniste, motiva così la scelta dei giocatori viola: "I ragazzi non hanno avvertito il classico sacrificio del lunedì perché vedono già oltre. Se vuoi raggiungere risultati eccellenti devi differenziarti, devi mettere il lavoro al primo posto. Ecco perché la Fiorentina, nonostante una settimana così densa di gare, ha scelto lo stesso di allenarsi".