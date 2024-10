VIOLA, Gol quasi solo da fermo: campanello d'allarme

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de La Nazione si analizza il modo in cui la Fiorentina ha fin qui realizzato le sue reti in campionato: al di là dello 0-0 di Empoli, la Fiorentina fatica a costruire palle gol senza sfruttare i calci da fermo. E' un dato di fatto che emerge dall'analisi delle otto partite ufficiali disputate fin qui. In campionato la squadra di Palladino ha segnato 7 reti, 6 di queste su situazioni di palla inattiva.

La punizione di Biraghi a Parma, i gol di Kean e Gosens contro il Monza in seguito a due corner e pure a Bergamo la prima rete di Quarta è scaturita dalla battuta di un calcio d'angolo. Noti i due rigori di Gudmundsson contro la Lazio, mentre invece con Venezia e Empoli l'attacco è rimasto a secco. L'unico gol in A su azione lo ha segnato Kean a Bergamo dopo una buona combinazione sulla sinistra. Se da un lato è un aspetto positivo saper sfruttare bene le situazioni da fermo, è altrettanto vero che giunti alla sesta giornata questo dato può rappresentare un altro piccolo campanello d'allarme.