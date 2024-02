VIOLA, Già pronti a partire in 1.000 alla volta di Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina avrà a disposizione due giorni per preparare la sfida col Bologna di Thiago Motta. Secondo quanto riporta La Nazione, saranno oltre mille i tifosi viola che seguiranno la squadra alla volta dello stadio Dall’Ara. Per affrontare insieme una settimana che è stata individuata come una delle più importanti per confermarsi nel gruppone di chi ambisce a un posto in Europa nella prossima stagione.