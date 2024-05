VIOLA, Futuro: da Goretti, al nuovo tecnico fino al mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, si concentra l'attenzione non solo sulla finale di Atene ma anche sul futuro della Fiorentina. Tra la ricerca del sostituto di Italiano, il nuovo dirigente da affiancare a Pradè e il mercato giocatori, quella dei viola sarà un'estate sicuramente intensa. Il club sembra aver già scelto quello che sarà il nuovo dirigente gigliato, ovvero Roberto Goretti. Ex centrocampista, oggi Direttore Sportivo della Reggiana, Goretti negli ultimi giorni sembra aver superato la candidatura di Eduardo Macia, a Firenze dal 2011 al 2015. Per il dirigente perugino la Fiorentina avrebbe già pronto un contratto biennale.

Più incerto invece il fronte legato al nuovo allenatore. Se Italiano infatti, a meno di clamorosi colpi di scena, andrà via da Firenze, anche se ancora non è nota la sua destinazione, due sono i nomi più chiacchierati per il futuro della panchina viola: Raffaele Palladino e Alberto Aquilani. Il tecnico del Monza a breve si incontrerà con l'A.D. dei brianzoli Galliani, ma le sue intenzioni sembrano essere quelle di provare un'avventura in una piazza più ambiziosa. Dalla sua Palladino ha l'esperienza in Serie A maturata in questi due anni a Monza, ma dall'altra parte Aquilani può vantare una maggiore conoscenza della piazza fiorentina e di alcuni dirigenti viola tra cui Pradè. Dovesse arrivare un'offerta dai viola, Aquilani sarebbe pronto a salutare Pisa dopo un'annata in chiaroscuro in Serie B. Poi una volta prese tutte le decisioni su dirigenza e allenatore toccherà al mercato giocatori, in cui la Fiorentina dovrà operare una vera e propria rivoluzione della rosa.