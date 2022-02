VIOLA, E la formazione: la 30ª diversa non paga

Il Corriere Fiorentino mette in evidenza come in questa Fiorentina venga esaltata l’intercambiabilità dei singoli giocatori. Stavolta, però, senza i punti fermi Torreira e Gonzalez la trentesima formazione diversa non ha pagato. Così come, orfani di Milenkovic per squalifica, i viola hanno pagato una fase difensiva troppo morbida. Viceversa, Italiano può essere felice della reazione in inferiorità numerica, seppure il finale lasci l’amaro in bocca.