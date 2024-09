VIOLA, È già leader in A per numero di italiani in rosa

04.09.2024 11:18 di Redazione FV @firenzeviola_it vedi letture diTwitter: FirenzeViola.it © foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom Focus molto interessante quello proposto questa mattina da L'Eco di Bergamo in vista della sfida della settimana prossima tra Atalanta e Fiorentina. Oggetto dell'approfondimento è la presenza degli italiani nella rosa della prima squadra, un numero alto sia per i nerazzurri che soprattutto dei viola, primatisti sotto questo aspetto. L'Atalanta - approfondisce il giornale - si colloca tra le prime cinque squadre di Serie A per numero di giocatori italiani in rosa, con un totale di 11, alla pari con Napoli ed Empoli. Solo Monza, Como, Fiorentina (con ben 13 elementi) e Cagliari vantano un numero maggiore di italiani. Una statistica interessante, considerando che molte delle squadre big della Serie A, come Juventus, Inter, Lazio e Milan, contano un numero inferiore di italiani.