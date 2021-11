VIOLA, Dalla panchina un impatto tutto da rivedere

Spazio all'analisi di quanti sono subentrati in campo sabato contro l'Empoli sulle pagine odierne de La Nazione: nei suoi 45', Castrovilli - dopo un paio di incoraggianti fiammate - non ha aggiunto continuità né la qualità sperata al gioco della Fiorentina. Il numero 10 è stato uno dei quattro giocatori viola subentrati al Castellani e fra questi solo Gonzalez si è guadagnato la sufficienza. Pochi minuti per Maleh (quindi senza voto) e ancora meno per Amrabat, che ha avuto il torto o la sfortuna di entrare al posto di Torreira all’85’, quando cioè la Fiorentina era ancora in vantaggio per 1-0. Certo la sua dote di centrocampista difensivo non è stata valorizzata in un momento in cui la Fiorentina avrebbe avuto solo il compito di salvaguardare una vantaggio preziosissimo. E se l’impatto dei subentranti è stato spesso un valore aggiunto per il gruppo di Italiano, anche questo aspetto dovrà essere valutato in vista del mercato di gennaio.

