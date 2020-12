VIOLA, Dalla panchina 0 gol e 0 assist in stagione

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport in uno speciale su come le squadre di Serie A hanno sfruttato i 5 cambi a disposizione, la Fiorentina è tra le squadre che non hanno ricevuto alcun beneficio dall'introduzione di questa novità. Sono infatti 0 i gol o assist realizzati da giocatori entrati dalla panchina questa stagione: come la Viola il Crotone, Lazio e Sassuolo. In testa a questa speciale classifica ci sono invece Napoli ed Atalanta, con 11 e 9 reti a cui hanno partecipato giocatori entrati a gara in corso.