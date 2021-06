VIOLA, Da lunedì stretta per il nuovo allenatore

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che per il nuovo allenatore della Fiorentina ci vorrà ancora un po' di pazienza. I dirigenti viola stanno continuando a lavorare soprattutto per Vincenzo Italiano, che resta in cima alla lista. In ogni caso si cerca un tecnico giovane, interprete di un calcio propositivo in grado di far divertire la città. Da lunedì parte la stretta sul nuovo allenatore viola.