VIOLA, Da Betlemme un messaggio di solidarietà

Come sottolinea questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport, prosegue la raccolta fondi promossa dalla Fiorentina per gli ospedali di Careggi e S.Maria Nuova di Firenze, già arrivata ad oltre 760mila euro, mentre i club della Curva Fiesole hanno fatto donazioni ad associazioni in prima linea contro il Covid-19. E da Betlemme, sul campo dedicato ad Astori sorto grazie al progetto “Assist for Peace” di Luca Scolari (era una pietraia, da un anno ci giocano i bambini) è arrivato il profondo messaggio di solidarietà all’Italia dal sindaco Anton Salan e padre Rami Asakrieh per la commozione di Renato Astori, padre del capitano viola scomparso improvvisamente due anni fa.