VIOLA, Con Ikoné upgrade deciso: ecco i perché

Vincenzo Italiano ha avuto il suo regalo dal mercato, ovvero Jonathan Ikone, il quinto giocatore in grado di fare l'esterno nella Fiorentina, ruolo che nel calcio di Italiano viene interpretato come un vero e proprio attaccante. La Gazzetta dello Sport evidenzia come la prima scelta fosse Berardi, ma i conti altissimi per un assalto all'azzurro proprio non tornavano.

In molti si chiederanno perché i viola hanno investito ancora in un ruolo dove avevano già Nico Gonzalez, Saponara, Sottil e Callejon che finora stanno ben figurando. La prima spiegazione è dovuta all'usura che hanno gli esterni nel calcio di Italiano. Avere soluzioni in panchina lì, è un diktat dell'allenatore. In più l'arrivo del classe '98 sembra portare la Fiorentina ad un upgrade deciso grazie alla sua velocità negli spazi, alla capacità di tagliare ed anche quella di verticalizzare mettendo i compagni in condizione di battere a rete. Unica pecca la scarsa vena realizzativa, aspetto da migliorare quanto prima.