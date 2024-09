VIOLA, Con Dea e Lazio il vantaggio del calendario

>Adesso tocca alla Fiorentina cercare di sfruttare il calendario che da qui a fine settembre la mette in campo soltanto per la Serie A senza distrazioni o complicazioni di qualsiasi genere indotte dalle coppe europee: come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, tutto ciò invece non potrà accadere per le prime sette classificate dello scorso campionato che, viceversa, chi nella prossima settimana e chi in quella dopo ancora, saranno impegnate o in Champions League o in Europa League. È il caso, ad esempio, di Atalanta e Lazio che la squadra viola incrocerà una dopo l’altra cominciando dai nerazzurri di Gasperini, quando entrambe le avversarie avranno poi a seguire l’esordio nelle rispettive competizioni.