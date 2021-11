VIOLA, Che volata fino a Natale: punti d'oro in ballo

Sulle pagine odierne de La Nazione viene fatta stamani un'analisi di quelli che sono gli impegni che riguardano la Fiorentina da domani fino a Natale, quando ci sarà la mini-sosta per le festività: quella di domani con la Samp sarà una sfida delicatissima perché i viola hanno bisogno dei tre punti per dare nuovo impulso alla classifica. Subito dopo una trasferta ostica perché il ’Dall’Ara’ di Bologna è sempre stato un campo avaro di soddisfazioni e soprattutto di punti. La Fiorentina tornerà al ’Franchi’ per un altro ritorno, questa volta quello di un ex amatissimo come Ribery che da queste parti ha lasciato ricordi importanti: quella con la Salernitana sarà una partita da vincere. Volata natalizia che inizia il 19 dicembre contro il Sassuolo probabilmente sulla carta la più complicata di tutte, per chiudere poi a Verona e iniziare il periodo delle festività.