VIOLA, Che tour de force: 23 partite in 90 giorni

Un tour de force fatto di 23 partite in poco più di 90 giorni attende la Fiorentina per la prossima stagione, spiega La Nazione oggi in edicola (che offre lo schema in calce all'articolo). Si comincerà con un agosto mai così torrido, visto che tra il weekend del 13-14 e il turno infrasettimanale del 31 dello stesso mese saranno ben sei gli impegni ufficiali: le prime quattro giornate di campionato più l’andata e il ritorno degli spareggi di Conference League, dove l’avversario dei viola sarà noto solo diciotto giorni prima.

Andrà meglio a settembre visto che, in virtù della sosta per la Nazionale nell’ultimo fine settimana del mese, saranno in tutto cinque le gare che la squadra di Italiano dovrà giocare. Ma già a ottobre il numero degli impegni tornerà a salire, con otto partite nell’arco di ventinove giorni, con un finale senza respiro a novembre, l'ultimo mese prima del Mondiale. 90 giorni in apnea.