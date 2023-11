VIOLA, Beltran o Nzola: a chi tocca?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto oggi su La Nazione, se il Milan è in difficoltà sia da un punto di vista di risultati, sia da un punto di vista di uomini a disposizione, la Fiorentina è arrivata alla gara del Meazza con più tranquillità. La domanda in casa viola però è sempre la stessa: Chi gioca come centravanti? Beltran, come detto da Vincenzo Italiano in conferenza stampa, sta bene e può essere della gara. Vedremo allora chi sceglierà il tecnico siciliano tra l'argentino e l'angolano.

Parte dietro invece Kouame. Italiano poi ha ribadito in conferenza come la gara sia difficile a livello mentale sia per il clima di San Siro, sia perché non è mai facile, e la Fiorentina lo sa bene, ripartire dopo la sosta per le nazionali.