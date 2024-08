VERSO PARMA, Terracciano in porta: dubbio Sottil

FirenzeViola.it

Sulla Nazione ci si prova già a proiettare a Parma: in vista di sabato, per il suo debutto ufficiale sulla panchina della Fiorentina, Raffaele Palladino conserva qualche ultimo dubbio di formazione: giocherà chi sta meglio e chi ha dato più garanzie in questa fase di preparazione. Scontato, per ora, l’impiego di Terracciano in porta, mentre in difesa Biraghi sostituirà lo squalificato Ranieri. A centrocampo Amrabat dopo la prova in Germania viaggia verso un’altra maglia da titolare, esattamente come Colpani (minutaggio limitato) alle spalle di Kean.

Qualche dubbio su Sottil, che ieri però è tornato ad allenarsi in gruppo, cosa che non sta facendo da quando è rientrato dall'Argentina Nico Gonzalez.